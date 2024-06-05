Недобудований будинок у Посад-Покровському. Фото: «Мост»

У селі Посад-Покровське, яке розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей, призупинили проєкт будівництва нових будинків через відсутність грошей.

Про це повідомляє видання «Мост».

У Посад-Покровському мали до квітня відновити перші 130 будинків за програмою комплексної відбудови, яку презентувало Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Однак станом на червень у селі стоять недобудовані будинки, а роботи призупинено.

Журналісти відвідали село та поспілкувалися з місцевими. Люди розповідають, що роботи у селі припинили декілька тижнів тому, будівельну техніку вивезли з села, а проєкт відбудови нібито заморозили.

В свою чергу голова Державного агентства відновлення інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що у Мінінфраструктури знають про припинення будівництва.

За його словами, це пов’язано з тим, що уряд не ухвалює відповідну постанову про виділення коштів на експериментальний проєкт відбудови. Також наразі очікується затвердження на посаду нового міністра інфраструктури, який буде просувати питання виділення на це коштів.

Раніше повідомлялося, що в Посад-Покровському, незважаючи на звільнення правобережної частини Херсонщини, жителі досі не мають газопостачання та води в більшій частині села. Про це заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова розповіла в репортажі «НикВести» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».

Як відомо, село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

Раніше «НикВести» відвідали селища Лупареве та Лимани. При життя населених пунктів в умовах війни та відновлення дивіться у репортажі «Як жити в селі, коли через річку окупанти».

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