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До 2100 року ООН прогнозує скорочення населення України до 15 мільйонів.

Про це йдеться у доповіді ООН «Перспективи світового населення 2024 року».

Вказується, що станом на липень 2024 року населення України становить 37,8 мільйонів людей. Густота населення при цьому — 65,4 людини на квадратний кілометр.

ООН вважають, що до 2029 року кількість населення в Україні становитиме 39 мільйонів, після чого кількість людей почне щороку зменшуватися. Так, у 2100 році середня кількість населення в Україні може становити 15,3 мільйонів людей. Максимальний показник « 23,4 мільйонів людей.

Заступник директора інституту демографії Олександр Гладун у коментарі «УП. Життя» вказує, що прогноз ООН — дуже песимістичний.

«Як на мене, це один з найбільш песимістичних прогнозів щодо нашої держави. Він напевно розроблений з урахуванням війни та відсутності жодних заходів демографічної політики. Однак я б не радив сприймати прогноз ООН щодо демографії як якийсь реальний вирок України», — зазначив Олександр Гладун.

Нагадаємо, що в Україні станом на 1 січня 2023 року чисельність населення становила від 28 до 34 мільйонів осіб.