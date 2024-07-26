На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути у державну власність об’єкт культурної спадщини — курган.
Про це повідомили у Прокуратурі Миколаївщини.
Вказаний курган є частиною курганної групи № 3, датованою ІІІ тисячоліттям до нашої ери – І тисячоліттям нашої ери, та несе археологічну та історичну цінність як джерело інформації про спільноти, які проживали в дані часи на теренах регіону.
«Не зважаючи на законодавчу заборону передачі пам’яток археології у комунальну власність, земельну ділянку разом з курганом безпідставно віднесено до земель сільськогосподарського призначення та надалі передано у приватну власність», — йдеться у повідомленні.
Наразі Березанським районним судом Миколаївської області відкрито провадження про повернення державі земельної ділянки з курганом. Розгляд справи триває.
Нагадаємо, що на Миколаївщині повернули державі чотири пам’ятки археології місцевого значення — кургани епохи пізньої бронзи та раннього заліза.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути у державну власність об’єкт культурної спадщини — курган.
Про це повідомили у Прокуратурі Миколаївщини.
Вказаний курган є частиною курганної групи № 3, датованою ІІІ тисячоліттям до нашої ери – І тисячоліттям нашої ери, та несе археологічну та історичну цінність як джерело інформації про спільноти, які проживали в дані часи на теренах регіону.
«Не зважаючи на законодавчу заборону передачі пам’яток археології у комунальну власність, земельну ділянку разом з курганом безпідставно віднесено до земель сільськогосподарського призначення та надалі передано у приватну власність», — йдеться у повідомленні.
Наразі Березанським районним судом Миколаївської області відкрито провадження про повернення державі земельної ділянки з курганом. Розгляд справи триває.
Нагадаємо, що на Миколаївщині повернули державі чотири пам’ятки археології місцевого значення — кургани епохи пізньої бронзи та раннього заліза.