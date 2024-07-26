Курган. Фото: 112 Украина

На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути у державну власність об’єкт культурної спадщини — курган.

Про це повідомили у Прокуратурі Миколаївщини.

Вказаний курган є частиною курганної групи № 3, датованою ІІІ тисячоліттям до нашої ери – І тисячоліттям нашої ери, та несе археологічну та історичну цінність як джерело інформації про спільноти, які проживали в дані часи на теренах регіону.

«Не зважаючи на законодавчу заборону передачі пам’яток археології у комунальну власність, земельну ділянку разом з курганом безпідставно віднесено до земель сільськогосподарського призначення та надалі передано у приватну власність», — йдеться у повідомленні.

Наразі Березанським районним судом Миколаївської області відкрито провадження про повернення державі земельної ділянки з курганом. Розгляд справи триває.

Нагадаємо, що на Миколаївщині повернули державі чотири пам’ятки археології місцевого значення — кургани епохи пізньої бронзи та раннього заліза.