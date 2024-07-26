Василь Боднар / Фото з відкритих джерел

Український посол у Туреччині вважає, що пропозиція деяких країн про «припинення вогню» з перспективою мирних переговорів означає, збереження контролю Росії над тимчасово окупованими територіями порушуючи територіальну цілісність України.

Про це посол України в Туреччині Василь Боднар заявив у інтервʼю Euronews.

«Багато країн пропонували ідею припинення вогню, але ніхто не замислювався над тим, що це означає», — зазначив він.

За словами дипломата, припинення вогню означає, що «25% території України залишається під контролем Росії», а РФ «виграє час для зміцнення своїх можливостей і посилення сил, щоб відновити напади на Україну».

Посол України в Туреччині наголосив, що протидія російській окупації — це насамперед захист територіальної цілісності України в рамках міжнародного права.

«Будь-яка інша пропозиція вирішення не повинна прийматися до розгляду, і з цієї причини ми відхилили її», — зауважив Василь Боднар.

Він додав, що бачення Україною встановлення миру — це насамперед виведення російських військ з українських територій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може погодитись на невідкладне перемир'я, адже не довіряє главі країни-агресорки Росії. Він підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібен план.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту України розглянути можливість припинення вогню для того, щоб прискорити мирні переговори з Росією.