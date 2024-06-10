Новонароджена дитина. Фото з відкритих джерел.

У період з 31 травня по 7 червня у Миколаєві народилися 43 немовляти.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що у пологових будинках нашого міста на світ з’явилися 20 дівчат та 23 хлопчика.

«Вітаємо родини з поповненням! Зичимо малюкам міцного здоров’я і доброї долі!», — додали в повідомлені.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.