Верховна Рада. Фото: газета Волинь

У середу 10 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію засуджених.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

Законопроєкт № 11079-1 був підтриманий 281 голосом народних депутатів.

Документ пропонує надавати можливість служити тим, хто увʼязнений за нетяжкими статтями.

Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, за виключенням осіб засуджених за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів. Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за бажанням.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.