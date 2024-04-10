У середу 10 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію засуджених.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.
Законопроєкт № 11079-1 був підтриманий 281 голосом народних депутатів.
Документ пропонує надавати можливість служити тим, хто увʼязнений за нетяжкими статтями.
Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, за виключенням осіб засуджених за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів. Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за бажанням.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
У середу 10 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію засуджених.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.
Законопроєкт № 11079-1 був підтриманий 281 голосом народних депутатів.
Документ пропонує надавати можливість служити тим, хто увʼязнений за нетяжкими статтями.
Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, за виключенням осіб засуджених за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів. Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за бажанням.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.