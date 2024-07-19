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Верховна Рада скасувала кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки на суму до 3028 гривень.

Відповідний законопроєкт №11068 підтримали у другому читанні 243 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

На даний момент крадіжка вважається дрібною, якщо вартість викраденого майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — 302,8 гривні.

Автори законопроєкту зазначають випадки, коли, наприклад, за крадіжку пляшки віскі вартістю 596 гривень дають п’ять років умовного покарання. Депутати вважають, що такі покарання не відповідають тяжкості злочину, тому вирішили підвищити поріг кримінальної відповідальності.

Водночас законопроєкт передбачає посилення адміністративних покарань за дрібні крадіжки — до 5100 грн, а для серійних крадіїв, які вчинили кілька правопорушень протягом року.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам сплачувати штраф за свої правопорушення.