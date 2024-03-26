Стела на вʼїзді до Радісного Саду, фото: Rada Radsadivska

Радсадівська сільська рада в рамках закону про деколонізацію планує перейменувати 10 вулиць у чотирьох селах громади.

Відповідний перелік затверджених назв вулиць опубліковано на Facebook-сторінці сільради.

— Перелік вулиць і населених пунктів для перейменування визначено Верховною Радою. Його не уникнути. Якщо жителі громади не визначаться з перейменуванням до кінця липня, за нас це зробить Військова адміністрація або ВР, — повідомляють у Радсадівській сільраді.

Станом на кінець березня було затверджено 10 нових назв у селах Радісний сад, Новобогданівка, Зарічне та Козирка. Проте мешканці громади можуть надати свої пропозиції щодо назв.

Зокрема, у Радісному Саді перейменують:

вулиця 50-Перемоги — стане вулиця Вишнева;

вулиця 8- Березня — вулиця Березнева;

вулиця Грибоєдова — вулиця Калинова;

вулиця Лєрмонтова — вулиця Бузкова;

вулиця Пушкіна — вулиця Барвінкова;

вулиця Толстого — вулиця Трояндова.

У селі Новобогданівка:

вулиця Гагаріна — вулиця Джерельна.

У селі Зарічне:

вулиця Жовтнева — вулиця Вишнева.

У селі Козирка:

вулиця 8-Березня — вулиця Березнева;

вулиця Першотравнева — вулиця Сонячна.

Прийом пропозицій про перейменування триватиме до 15 квітня. Їх можна надати до сільради.

Деколонізація на Миколаївщині

Як відомо, Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням 22 червня схвалила перелік сіл, селищ та міст, які мають бути перейменовані у термін до 27 грудня 2023 року.

Серед них і місто Южноукраїнськ. Місто довго не визначалось з пропозиціями для перейменування. Місцеві депутати хотіли запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. 25 вересня у Южноукраїнську провели голосування серед містян щодо нової назви міста.

21 лютого Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Також в громаді в рамках деколонізації влада хоче перейменувати 129 обʼєктів, в назвах яких є символіка комуністичного тоталітарного режиму.

Через невідповідність стандартам державної мови перейменуванню підлягає також місто Первомайськ та 57 сіл.

У Первомайську вже провели громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування. Проте містяни негативно сприйняли можливе перейменування.

Доктор історичних наук та перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка.

Пізніше мер Баштанки Олександр Береговий заявив, що в Українському інституті національної памʼяті не побачили у назві символіку російської імперської політики.