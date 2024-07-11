Мішково-Погорілівська ОТГ. Архівне фото "НикВести".

У Мішково-Погорілівській громаді Миколаївського району створюватимуть творчу майстерню, центри позашкільної роботи та спортивний майданчик для дошкільнят.

Про це повідомив на сторінці у Facebook голова громади Андрій Ботанін.

Три проєкти, які реалізовуватимуться, громада виграла у конкурсі субгрантів в рамках проєкту «Підтримка суспільно важливих ініціатив у Миколаївській області».

Перший переможний проєкт стосується облаштування творчого простору на базі Мішково-Погорілівської гімназії, де можна буде реалізувати свої ідеї як учням гімназії, так і жителям усієї громади. Зазначається, що під для цього буде придбано близько 20 приладів для столярства, 550 різноманітних інструментів та 8 сучасних верстаків у майстерню.

Також упродовж трьох місяців працюватимуть у громаді працюватимуть над облаштуванням сучасних комплексів для активного відпочинку та оздоровлення жителів.

«Робота над ними планується в різних куточках громади — в селах Мішківка, Погорілівка, Зайчівське, Капустине, Каравелове та Харчатівка. У майбутньому ці локації стануть чудовою можливістю для популяризації здорового способу життя та підвищення соціальної активності для дев'ятитисячної громади Миколаївщини», — йдеться у повідомленні.

Третім проєктом стане створення майданчику «Майстерня розвитку» на території садочку №1 «Золотий ключик». Зазначається, що на майданчику проводитимуть спортивні заняття та тематичні розваги для дітей.

Нагадаємо, що в Мішково-Погорілівській громаді після закінчення війни планують побудувати човнову станцію з пунктами відпочинку та майданчиком для культурних заходів.

Нагадаємо, що у 2021 році на території села Мішково-Погорілове під Миколаєвом місцеві жителі на місці ліквідованого стихійного звалища зробили парк.