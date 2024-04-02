Погода. Фото: Getty Images.

У неділю, 31 березня, у Києві зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Вказується, що 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Нагадаємо, що у січні цього року уперше за весь час спостережень температура у столиці Норвегії, Осло, опустилася до -31,1 °C.