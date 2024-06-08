У Миколаєві працює «Центр рекрутингу української армії». Це місце, де пропонують вакансії у Збройних Силах України, поступово розширюючи перелік на всі Сили безпеки та оборони України.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що в Центрі рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.

Дізнатись більше про рекрутинговий центр української армії у Миколаєві можна за телефоном: 098 628 53 51, пн-пт 09:00 —17:00.

Крім того, про проєкт Міністерство оборони України можна детальніше почитати за посиланням.

Нагадаємо, що 30 травня у Миколаєві відкрився Центр рекрутингу до лав Сил оборони. Це вже 22-й такий центр в Україні.

За перший тиждень роботи рекрутингового центру української армії в Миколаєві туди звернулись 12 жінок та 40 чоловіків.