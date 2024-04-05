У Миколаєві сьогодні, 5 квітня, проводять ремонтні роботи дороги по проспекту Богоявленському в районі Широкобальського мосту.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Як зазначили на підприємстві КП «ЕЛУ автодоріг», спочатку проводяться роботи з фрезерування, продування від пилу та обробка країв бітумом. Після цього одразу будуть виконуватися роботи з асфальтування.

За повідомленням миколаївців рух на цій ділянці дороги ускладнений.

Ремонт дороги на проспекті Богоявленському у Миколаєві 5 квітня / Фото опублікувала міськрада міста Ремонт дороги на проспекті Богоявленському у Миколаєві 5 квітня / Фото опублікувала міськрада міста

Нагадаємо, миколаївці просять відремонтувати пошкоджену російськими ракетами ділянку дороги по вулиці 2-га Козацька у Корабельному районі Миколаєва.

Раніше у Миколаєві містяни попросили відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд по проспекту Богоявленському, 20, та вулиці Південній, 52. Однак їм відповіли, що грошей на ремонт цього року немає.