У Миколаєві сьогодні, 5 квітня, проводять ремонтні роботи дороги по проспекту Богоявленському в районі Широкобальського мосту.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Як зазначили на підприємстві КП «ЕЛУ автодоріг», спочатку проводяться роботи з фрезерування, продування від пилу та обробка країв бітумом. Після цього одразу будуть виконуватися роботи з асфальтування.
За повідомленням миколаївців рух на цій ділянці дороги ускладнений.
Нагадаємо, миколаївці просять відремонтувати пошкоджену російськими ракетами ділянку дороги по вулиці 2-га Козацька у Корабельному районі Миколаєва.
Раніше у Миколаєві містяни попросили відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд по проспекту Богоявленському, 20, та вулиці Південній, 52. Однак їм відповіли, що грошей на ремонт цього року немає.
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У Миколаєві сьогодні, 5 квітня, проводять ремонтні роботи дороги по проспекту Богоявленському в районі Широкобальського мосту.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Як зазначили на підприємстві КП «ЕЛУ автодоріг», спочатку проводяться роботи з фрезерування, продування від пилу та обробка країв бітумом. Після цього одразу будуть виконуватися роботи з асфальтування.
За повідомленням миколаївців рух на цій ділянці дороги ускладнений.
Нагадаємо, миколаївці просять відремонтувати пошкоджену російськими ракетами ділянку дороги по вулиці 2-га Козацька у Корабельному районі Миколаєва.
Раніше у Миколаєві містяни попросили відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд по проспекту Богоявленському, 20, та вулиці Південній, 52. Однак їм відповіли, що грошей на ремонт цього року немає.