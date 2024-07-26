У тимчасово окупованому Маріуполі встановили памʼятник російському солдату, який вбивав місцевих жителів та брав участь в окупації міста.

Про це 26 липня повідомила Маріупольська міська рада.

«На одній з ділянок проспекту Миру, де загарбники роблять «алею героїв», встановили погруддя російського військового Едуарда Дьяконова. Він із Іркутська, брав участь у захопленні Маріуполя та вбивстві мирних людей. Тут і загинув», — зазначили у міськраді.

Пам’ятник військовому РФ втсановлений у Маріуполі / Фото опублікувала Маріупольська міськрада Пам’ятник військовому РФ втсановлений у Маріуполі / Фото опублікувала Маріупольська міськрада

За їх словами, тепер росіяни намагаються зробити з вбивці «героя» та навʼязати це маріупольцям, які виживали під російськими обстрілами.

«У кожній родині є загиблі родичі, друзі та колеги. Одночасно окупанти намагаються максимально русифікувати окупований Маріуполь та знищити усе, що нагадує про його приналежність до України», — наголосили у міській раді.

Там нагадали, що росіяни вже демонтували памʼятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали.

«Замість цього окупанти встановлюють памʼятні знаки вбивцям та вже проводять опитування щодо пам'ятників Леніну, Сталіну та Катерині II» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни планують відкрити так званий музей у зруйнованому центрі окупованого Маріуполя.