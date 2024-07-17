Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською на конференції у Берліні. Фото: «НикВести»

У 2024 році рівень довіри громадян України до президента Володимира Зеленського знизився на 15%. Він складає 63%, тоді як у 2023 році — 78%.

Про це свідчать результати третьої хвилі дослідження SHARP. Їх презентували у Києві.

У порівнянні з 2022 роком рівень довіри до президента знизився загалом на 25%. За даними дослідників, попри це Володимир Зеленський залишається найбільш довіреною центральною інституцією.

Рівень довіри до органів центральної влади. Скриншот з презентації SHARP

Натомість довіра інших органів центральної влади за результатами опитування є досить низькою.

«Найнижчий рівень довіри спостерігається до судів та Верховної Ради, яким довіряють лише 23% та 28% респондентів відповідно», — йдеться у дослідженні.

У порівнянні з 2022 роком довіра до усіх центральних органів влади знизилася. Найбільший відсоток довіри втратив Кабінет міністрів (з 60% до 31%) та Верховна Рада (з 50% до 23%).

Натомість інституціями з найвищою довірою громадян є Збройні Сили України, ДСНС, громадські організації та поліція.

«Довіра до армії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та громадських організацій залишається стабільно високою. Понад 9 з 10 респондентів довіряють Збройним силам України та Державній службі з надзвичайних ситуацій. Довіра до поліції, хоча й стабільна, є помірною», — йдеться в дослідженні.

інституції з найвищим рівнем довіри серед Українців. Скриншот з презентації Рівень довіри до органів центральної влади. Скриншот з презентації SHARP

Нагадаємо, що SHARP — це дослідження для оцінки рівня стійкості українців в умовах повномасштабної війни. Дослідження проводили з лютого по квітень 2024 року. Усього опитали 4 327 респондентів. Похибка репрезентативності на національному рівні орієнтовно 1.4%.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова СБУ Василь Малюк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очолили рейтинг довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.