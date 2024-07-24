Мобільні ЦНАПи. Фото: Telegram-канал Михайла Федорова

Шевченківська громада Миколаївщини отримала мобільний ЦНАП від Данії.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім

Загалом Миколаївщина отримала чотири мобільних ЦНАПи. Раніше три автомобілі громадам області передали від Європейського Союзу в Україні. Ще один направила Данія.

Мобільні ЦНАПи отримали:

Вознесенська громада

Первомайська громада

Баштанська громада

Шевченківська громада

Нагадаємо, що в Заводському районі Миколаєва планують відкрити Центр надання адміністративних послуг. Для цього збираються за 9,3 мільйона гривень відремонтувати нежитлове приміщення.