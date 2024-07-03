У результаті удару армією РФ 3 липня по житловій забудові Київського району Харкова постраждали чотири людини, з-під руїн врятували дитину, ще одна залишається під завалами.
Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.
«Попередньо зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються», — написав Олег Синєгубов.
Напередодні мер Харкова писав, про вибухи в місті та закликав місцевих жителів бути обережними.
Згодом Олег Синєгубов повідомив, що росіяни зруйнували два приватні будинки.
«Підрозділи ДСНС врятували дитину. За іншою адресою виникло загорання трави. На цю хвилину — без постраждалих», — написав очільник ОВА.
Мер Харкова повідомив, що під завалами залишилась ще одна дитина. Потім Олег Синєгубов зазначив, що наразі відомо про чотирьох потерпілих.
«Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці», — додав Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.
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У результаті удару армією РФ 3 липня по житловій забудові Київського району Харкова постраждали чотири людини, з-під руїн врятували дитину, ще одна залишається під завалами.
Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.
«Попередньо зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються», — написав Олег Синєгубов.
Напередодні мер Харкова писав, про вибухи в місті та закликав місцевих жителів бути обережними.
Згодом Олег Синєгубов повідомив, що росіяни зруйнували два приватні будинки.
«Підрозділи ДСНС врятували дитину. За іншою адресою виникло загорання трави. На цю хвилину — без постраждалих», — написав очільник ОВА.
Мер Харкова повідомив, що під завалами залишилась ще одна дитина. Потім Олег Синєгубов зазначив, що наразі відомо про чотирьох потерпілих.
«Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці», — додав Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.