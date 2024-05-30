Підозрювана у колабораціонізмі мешканка Херсону / Фото: СБУ

СБУ затримала двох мешканок Херсона за підозрою у співпраці з РФ в період окупації міста. Жінки створювали псевдоустанови та агітували за приєднання до Росії. Їм загрожує 10 років увʼязнення.

Як повідомили у Службі безпеки України, одна із жінок — колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування.

За словами правоохоронців, під час захоплення Херсона вона підтримала ворога, за що отримала «посаду» в місцевій окупаційній адміністрації РФ. Там за протекції зрадника Сальдо жінка очолила так званий «відділ соцполітики».

Зазначається, що перебуваючи у лавах псевдоустанови,вона підшукувала «однодумців», з яких намагалась сформувати «штат» свого підрозділу. Також вона запроваджувала законодавство Росії та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі.

За даними слідства, для конспірації жінка використовувала псевдонім, яким, зокрема, підписувала розпорядчі документи. Після деокупації Херсона вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

Підозрювана у колабораціонізмі мешканка Херсону / Фото: СБУ

Ще одна викрита жінка — мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації міста вона вступила до виборчкому росіян. Там вона агітувала місцевих жителів «проголосувати» за приєднання регіону до складу Росії.

У СБУ зазначили, що для збору голосів вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь РФ.

Після звільнення міста жінка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

Наразі правоохоронці повідомили обом жінкам про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканця Первомайська Миколаївської області засудили до 5 років 1 місяця тюрми за поширення матеріалів із закликами щодо захоплення України.