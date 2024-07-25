СБУ затримали організаторів нелегального бізнесу: зловмисники продавали зброю і вибухівку. Фото: СБУ

У Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях СБУ із Національною поліцією затримали пʼятьох організаторів нелегального бізнесу.

Як повідомляє СБУ, зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.

Зазначається, що серед вилученого — російські кулемети «Печеніг» та «Корд», автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка.

Трофейне озброєння організаторів нелегального бізнесу. Фото: СБУ Трофейне озброєння організаторів нелегального бізнесу. Фото: СБУ

На Київщині затримали представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням. Чоловік підшукував потенційних клієнтів на інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах.

Для зберігання засобів ураження зловмисник використовував покинуту недобудову на околицях Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час обшуків місця проживання затриманого, правоохоронці вилучили:

4 кг вибухівки з електродетонаторами;

більше ніж 20 гранатометних пострілів;

16 бойових гранат;

2 автомати Калашникова;

2 пістолети, серед них системи Макарова;

понад 2 тис. набоїв різного калібру.

СБУ затримали організаторів нелегального бізнесу: зловмисники продавали зброю і вибухівку. Фото: СБУ

На Донеччині затримали ще двох чоловіків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.

Одного із організаторів затримали, коли він намагався отримати 32 тисячі доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження: великокаліберні кулемети «Утьос» та «Корд», снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс «Фагот».

Також поблизу передової затримали іншого чоловіка, який «домовлявся» про збут ще однієї партії зброї.

СБУ затримали організаторів нелегального бізнесу: зловмисники продавали зброю і вибухівку. Фото: СБУ

СБУ затримали організаторів нелегального бізнесу: зловмисники продавали зброю і вибухівку. Фото: СБУ

У Дніпрі затримали колишнього співробітника міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет «Печеніг» та чотири автомати Калашникова.

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру, за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі затримали підозрюваного у коригуванні ворожих ударів по місту та пошкодженні майна «Укрзалізниці».