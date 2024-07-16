Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «НикВести»

НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.

Про це в інтервʼю виданню «РБК-Україна» сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Як відомо, в червні голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав, що Кабміні хоче змінити розподіл відключення електроенергії для прифронтових територій, де гуманітарна ситуація критична і є серйозна загроза життю через обстріли.

Олександр Сєнкевич розповів, що місто ставлять перед фактом у питанні графіків відключень, а нову методику з ним ніхто не обговорював.

— З нами про це не говорили. Нас узагалі ставлять перед фактом. Нас навіть не запрошують на наради. Оскільки місто не є ні співзасновником, ні управителем цих організацій, нас просто ставлять перед фактом прийнятих рішень, — сказав Олександр Сєнкевич.

Крім того, мер заявив, що через проблем зі світлом у Миколаєві втричі зменшилась можливість роботи точок видачі води.

— У Миколаєва зовсім інша історія. Якщо люди мають можливість набрати ванну питної води, відро і, коли немає світла, використовувати питну воду, у Миколаєва немає такої можливості. Через перебої з електроенергією біля точок видачі води втричі зменшилася їхня можливість роботи. Вода навіть не завжди встигає набиратися, не працюють диспенсери. А на це потрібно три тонни палива, — додав міський голова.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.