Олександр Сєнкевич на презентації оцінки доброчесності КП «Миколаївводоканал», фото: «НикВести»

Влада Миколаєва та Кабінет міністрів України розглянули пʼять можливих джерел постачання питної води. За одним з проєктів побудови нового водогону, вода зʼявиться в кранах в 2025 році.

Про сказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич в інтервʼю телеканалу «МАРТ».

27 березня в Кабміні провел нараду щодо розробки комплексного рішення водопостачання у Миколаєві, яке включає будівництво нового водогону. На цей проєкт має бути виділено 1,3 мільярди гривень. Частина цих коштів частково виділяється, інша частина — залучатиметься за допомоги донорів, каже Олександр Сєнкевич.

— Ми замовили дослідження у французької компанії «Іджис», яке оплатив Європейський інвестиційний банк. Вони дослідили п'ять можливих джерел постачання води. Ми визначились з одним. Для цього необхідно побудувати станцію водозабору, трубопровід для постачання води в Миколаїв, побудувати очисні споруди, які очистять і запустять воду. Є додаткова ідея з відновленням Жовтневого водосховища. Цю програму ми не лишаємо, а продовжуємо розробляти. Зараз це все поки на стадії проектування, — сказав мер.

Будувати водогін у Миколаєві планують за проєктом «проектуй-будуй» на прикладі одного з українських міст, де він був втілений. Давати точний прогноз роботам міський голова не зміг, але зазначив, при посиленій роботі вода може зʼявитись в кранах містян у 2025 році.

— «Іджис» розробила ТЕО, яке ми розглянули з міністром Олександром Кубраковим, підготували зустріч, яка відбулась минулого тижня з премʼєром. Проговорили, хто за що відповідальний, де шукаємо фінансування, які запускаємо черги будівництва. Всім надали розпорядження, поставлені строки. Проект мені здається дуже живим, не на папері. Під час наради було прийнято рішення, що його втілять за принципом «проектуй-будуй», як це робилось в одному з міст в Україні. Я не розділяю оптимістичних прогнозів, що це зроблять до кінця року. Але якщо всі напружаться, то в наступному році в Миколаєві вже з'явиться вода, — сказав Олександр Сєнкевич.

Як ми повідомляли раніше, державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води. В підписаному премʼєр-міністром Денисом Шмигалем розпорядженні вказано, що скиди потрібні «для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну, зокрема, яка може виникнути внаслідок терористичних актів з боку держави-агресора».

Реагуючи на матеріал «НикВести» прем’єр-міністр Денис Шмигаль щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод, урядовець провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

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Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди щодо постачання водопроводом до міста солоної технічної води з Південного Бугу після того, як у квітні минулого року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено водогін з ріки Дніпро.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

19 серпня департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив торги на реконструкцію 12 ділянок водогону, пошкодженого через солону воду, у різних районах міста на загальну суму в 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців до кінця 2023 року.

Водночас він вважає, що наразі вода з кранів у Миколаєві, яку містяни вважають технічною, є кращою за якістю «більшості води в Європі».