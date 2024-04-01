Миколаїв, який 8 місяців перебував на лінії фронту? поступово повертається до мирного життя. Однак, крім видимих руйнувань, війна залишила по собі інші небезпеки — вибухонебезпечні предмети.

«НикВести» розпитали миколаївців, що миколаївці знають про міни.

— Сама я не зустрічалася з мінами, але нещодавно на моїй роботі тракторист підірвався на міні. Слава Богу, що все обійшлось, він живий, здоровий, але дуже наляканий, зараз перебуває в лікарні. Це дуже страшно, — розповіла Ольга Крайтор.

Жителька Миколаєва Ольга Крайтор. Скриншот з репортажу

На думку жінки, навчання мінної безпеки в сучасних реаліях дуже важливі, особливо для дітей.

— Я іноді підслуховую свою доньку, яка навчається онлайн. Їх вчать, що не треба чіпати, необхідно викликати спеціальні служби, які займаються розмінуванням. Не треба підбирати з підлоги щось невідоме, тому що це може бути прихована вибухівка, — сказала жінка.

Також «НикВести» дізналися, чи вважають миколаївці себе достатньо обізнаними щодо мінної безпеки та правил поводження з ВНП. Більшість опитуваних відповіли, що знають елементарні правила, як діяти при виявленні вибухівки але, все ж, не вважають, що цієї інформації достатньо.

— Інформацію отримую з соціальних мереж. На мою думку, не зовсім достатньо. У нас були досить активні бойові дії і залишалися міни, гранати, — розповів Віталій Козлов.

Житель Миколаєва Віталій Козлов. Скриншот з репортажу

— Я чула, що в дитячому містечку «Казка» є простір, де проводились лекції про мінну безпеку. Я не знаю у які дні, але там проводяться періодично лекції і для дорослих, — зазначила Вікторія Ковтун.

Жителька Миколаєва Вікторія Ковтун. Скриншот з репортажу

Пресофіцер ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін розповів, які місця сьогодні залишаються найнебезпечнішими для населення.

— Однозначно, найнебезпечнішими місцями є деокуповані населені пункти нашої області. Обов'язково небезпечними місцями, куди не потрібно, ні в якому разі, заходити населенню, є покинуті бліндажі, блокпости, лісопосадки, особливо також ті території, на яких велися бойові дії, — сказав він.

Найчастіше нещасні випадки серед цивільних у Миколаївській області трапляються через необізнаність населення про небезпеку, яку несуть вибухонебезпечні предмети.

— На жаль, незважаючи на попередження, випадки підривів на вибухонебезпечних пристроях, все ще трапляються, — сказав Артем Вагін.

Нагадаємо, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули. У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

Загалом на території Миколаївської області з початку повномасштабної війни вибухотехніки ДСНС знешкодили 22,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, 67 них — авіабомби.

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