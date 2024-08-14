Український прапор на фоні зруйнованої будівлі гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив відкриття частини міських шкіл та дитячий садків з 1 вересня 2024 року.

Відповідне рішення члени виконавчого комітету ухвалили під час онлайн-засідання сьогодні, 14 серпня, пишуть «НикВести».

Працювати офлайн зможуть лише ті школи та дитячі садочки, які мають відповідні укриття. Загалом учням пропонують обрати один з декількох можливих форматів навчання: онлайн, офлайн або у змішаному форматі. При цьомі змішаний формат можливий у двох варіантах: на базі навчального закладу, де вже навчається дитина, або на базі нового навчального закладу.

Рішення про формат навчання для кожної дитини окремо будуть приймати їх батьки. Для цього їм потрібно заповнити відповідні заяви, які можна отримати у навчальному закладі.

Організація харчування в закладах освіти при очній формі навчання розпочнеться з 17 вересня.

Читайте також статтю «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?». Там ми розповідали про проблеми, з якими можуть зіштовхнутися школи.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.