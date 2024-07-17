Застосунок «Дія». Ілюстративне фото

У додатку «Дія» стане доступною інформація про штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За словами Дмитра Лазуткіна, про штраф за неоновлені дані повідомлятимуть так само, як і про штраф за перевищення швидкості.

Він також підкреслив, що не всіх, хто ще не оновив дані, одразу оштрафують. За його словами, процедура може зайняти від трьох місяців до року.

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 липня закінчився термін оновлення військово-облікових даних. Для тих, хто оновлює дані після закінчення встановленого терміну передбачені штрафи. З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+».

Як відомо, у вівторок, 16 липня, в останній день оновлення військово-облікових даних, біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Києві утворилися величезні черги з чоловіків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) на Миколаївщині подали майже 5 тисяч повідомлень про розшук людей, які ухиляються від військової служби.

З 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані мали можливість оновити свої військово-облікові дані. За перший місяць роботи до Миколаївського рекрутингового центру української армії звернулися 163 людини. З них 129 чоловіків та 34 жінки. Крім того, з 25 червня у Миколаєві військовозобов'язані можуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі.

За словами Віталія Кіма, Миколаївська область є лідером з темпів виконання мобілізації в Україні. Зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в регіоні відсутні серйозні порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів.