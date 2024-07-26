Аеродром «Саки» в окупованому Криму. Фото з відкритих джерел

В ніч проти 26 березня українські військові вдарили по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму, який Росія використовувала для ударів по Україні.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У відомстві підкреслили, що цей аеродром є одним з ключових оперативних пунктів, які Росія використовує для контролю над повітряним простором, включаючи акваторію Чорного моря.

«Важливо зазначити, що летовище прикривали «сучасні» російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме й далі», — заявили в Генштабі.

Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Нагадаємо, що раніше місцеві публіки Криму повідомили тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцева окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та попередила про можливу загрозу атаки дронів.

Тоді Telegram-канал «Кримський вітер» написав, що є влучання на аеродромі «Саки». Нібито там лунала детонація боєприпасів. За даними OSINT-ресурсів, на цьому аеродромі знаходилося щонайменше 16 російських літаків, включаючи Су-30СМ та Су-24.