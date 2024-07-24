Миколаїв, червень 2024 року, фото: «НикВести»

На Миколаївщині у середу, 24 липня, скасовано графіки відключення світла до вечора.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

— Маємо приємну для всіх новину — ГПВ скасовано до 18:00, — повідомляють в обленерго.

Незабаром енергетики заживлять споживачів 6 черги, які були змнеструмлені згідно розкладу ГПВ.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» скасувало заміри споживання електроенергії по всій країні.