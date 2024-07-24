На Миколаївщині у середу, 24 липня, скасовано графіки відключення світла до вечора.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
— Маємо приємну для всіх новину — ГПВ скасовано до 18:00, — повідомляють в обленерго.
Незабаром енергетики заживлять споживачів 6 черги, які були змнеструмлені згідно розкладу ГПВ.
Нагадаємо, раніше «Укренерго» скасувало заміри споживання електроенергії по всій країні.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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На Миколаївщині у середу, 24 липня, скасовано графіки відключення світла до вечора.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
— Маємо приємну для всіх новину — ГПВ скасовано до 18:00, — повідомляють в обленерго.
Незабаром енергетики заживлять споживачів 6 черги, які були змнеструмлені згідно розкладу ГПВ.
Нагадаємо, раніше «Укренерго» скасувало заміри споживання електроенергії по всій країні.