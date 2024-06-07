Майже 50% миколаївців вважають, що еконімка в Україні погіршиться протягом року. Ілюстративне фото.

Майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні-травні 2024 року, пишуть «НикВести».

28% миколаївців вважають, що протягом року економічне становище дещо погіршиться, а 19% думають, що його рівень значно впаде. 16% мешканців міста сподіваються, що економіка покращиться. Майже чверть, 23% миколаївців думає, що економіка залишиться на попередньому рівні, ще 15% не визначились та не змогли відповісти.

В сусідній Одесі рівень відрізняється. Так, 61% мешканців міста вважає, що економічне становище стане гірше – це майже найвищий показник з усіх регіонів країни. Лише 12% одеситів вважає що рівень покращиться, а 17% — залишиться на тому самому рівні. Кожен десятий з опитаних не зміг визначитися з відповіддю.

Результати опитування. Скриншот

Серед усіх областей України найбільше вірить у покращення економічного становища в державі – місто Луцьк з 21%, коли як 65% мешканців Рівного вважають навпаки. Мешканці Хмельницького та Житомиру найбільше від усіх вірять, що економічне становище залишиться на попередньому рівні.

Опитування на тимчасово окупованих територіях та Херсоні не проводилося.

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них відповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.