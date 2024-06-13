Сміття по вулиці Променевій. Фото: Держекоінспекція

Комунальники не можуть прибрати сміття у Центральному районі Миколаєва через загрозу наявності вибухонебезпечних предметів. Територію досі не обстежили сапери.

У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу зазначили, що на їхній розгляд надійшло звернення стосовно смітника по вулиці Променевій у Центральному районі Миколаєва.

Вулиця Променева на карті

Миколаївській міській раді та Адміністрації Центрального району були направлені листи щодо необхідності прибирання сміття.

«Ми отримали відповідь, що територія знаходиться на пустирі за межами житлової забудови та знаходилась в зоні багаточисельних обстрілів, тому існує ймовірність наявності вибухонебезпечних предметів. Адміністрація не має документальних підтверджень щодо безпечності даної території», — йдеться у повідомленні.

Представники адміністрації провели рейд вулицями Променевою та Флотською та попередили про заборону відвідування територій, які зазнали ворожих ударів.

Вулиця Променева на карті Сміття по вулиці Променевій. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники також не можуть прибрати стихійне сміттєзвалище по вулиці Казарського через те, що територію досі не обстежили сапери.