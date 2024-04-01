Миколаївці просять керуючу компанію «Місто для людей» відремонтувати каналізацію у будинку по вулиці Поздовжній, 85 в Інгульському районі.

Скаргу на витік нечистот мешканка будинку Ольга Горошок опублікувала на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.

«Просимо провести ремонтні роботи каналізаційних стоків в 4 під'їзді. Будинок обслуговує керуюча компанія «Місто для людей», — поскаржилася жінка.

За її словами, підвал будинку затоплює нечистотами, а у підʼїзді посилюється запах каналізації.

«Постійно звертаємось в «Місто для людей», так як в під'їзді сморід каналізації. На сьогоднішній день стан в підвалі не задовільний, вологість збільшується в масштабах, сморід стає все більший і кількість води збільшується», — написала жінка.

Скриншот з відео, опублікованого на сторінці контакт-центру Скриншот з відео, опублікованого на сторінці контакт-центру

Нагадаємо, раніше у Миколаєві власники квартир у будинку на проспекті Миру, 28, жалілися на протікання каналізації з 2022 року. Вони запевняли, що нечистоти вже витікають у під’їзд, через що там стоїть жахливий сморід.

Тоді в компанії «Місто для людей» відповіли на скарги миколаївців щодо протікання каналізації. В «МДЛ» зазначили, що така ситуація склалася через те, що жителі багатоповерхівки засмічують каналізаційні колодязі. Прочисткою системи займається комунальне підприємство «Миколаївводоканал».

Також у Миколаєві власники приватних гаражів по вулиці Госпітальній скаржаться на регулярний витік нечистот з переповнених люків. Кожного дня близько 9 ранку з люків на території гаражів йде викид води з нечистотами та засобами жіночої гігієни з Міської лікарні № 1, яка розташована неподалік.

Крім того, нещодавно жителі мікрорайону Тернівка поскаржилися на асенізаторські автомобілі, які зливають нечистоти в посадках та каналізаційних люках, замість офіційно відведених для цього місць.

Раніше, у Новому Бузі місцеві мешканці обурилися бездіяльності влади та комунального підприємства «Добробут», які досі не визначили офіційне місце скидання нечистот. Місцеві помічали, як асенізаторські автомобілі зливають смердючі відходи у люк непрацюючої каналізаційної мережі неподалік міської ради.

Раніше у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.

Також повідомлялося, що в центрі Миколаєва робітники кафе зливала нечистоти у дощову каналізацію.