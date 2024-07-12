Снігурівська громада у Миколаївській області отримала спеціалізований автомобіль для перевезення маломобільних людей.

Церемонія передачі відбулась днями у Києві, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Автомобілі були закуплені у межах «Спеціальної програми підтримки України/EU4ResilientRegions» та здійснена Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) за фінансування уряду Німеччини та Європейського Союзу.

Снігурівщина отримала машини для маломобільних людей, фото: Іван Кухта Снігурівщина отримала машини для маломобільних людей, фото: Іван Кухта Снігурівщина отримала машини для маломобільних людей, фото: Іван Кухта

Їх наявність сприятиме створенню інклюзивного середовища для мешканців громади, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом, повідомив керівник МВА.

Всього закуплено 31 спеціалізований автомобіль для громад в 9 областях України, з них 29 транспортних засоби закуплені за кошти уряду Німеччини та 2 — Європейського Союзу.

Нагадаємо, що вчора, 11 липня, передачу так званих «соціальних таксі» громадам анонсувало представництво Європейського Союзу в Україні.