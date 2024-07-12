Снігурівська громада у Миколаївській області отримала спеціалізований автомобіль для перевезення маломобільних людей.
Церемонія передачі відбулась днями у Києві, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Автомобілі були закуплені у межах «Спеціальної програми підтримки України/EU4ResilientRegions» та здійснена Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) за фінансування уряду Німеччини та Європейського Союзу.
Їх наявність сприятиме створенню інклюзивного середовища для мешканців громади, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом, повідомив керівник МВА.
Всього закуплено 31 спеціалізований автомобіль для громад в 9 областях України, з них 29 транспортних засоби закуплені за кошти уряду Німеччини та 2 — Європейського Союзу.
Нагадаємо, що вчора, 11 липня, передачу так званих «соціальних таксі» громадам анонсувало представництво Європейського Союзу в Україні.
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Снігурівська громада у Миколаївській області отримала спеціалізований автомобіль для перевезення маломобільних людей.
Церемонія передачі відбулась днями у Києві, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Автомобілі були закуплені у межах «Спеціальної програми підтримки України/EU4ResilientRegions» та здійснена Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) за фінансування уряду Німеччини та Європейського Союзу.
Їх наявність сприятиме створенню інклюзивного середовища для мешканців громади, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом, повідомив керівник МВА.
Всього закуплено 31 спеціалізований автомобіль для громад в 9 областях України, з них 29 транспортних засоби закуплені за кошти уряду Німеччини та 2 — Європейського Союзу.
Нагадаємо, що вчора, 11 липня, передачу так званих «соціальних таксі» громадам анонсувало представництво Європейського Союзу в Україні.