Геннадій Герман у Приморському суді Одеси, фото: «Ґрати»

Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому керівнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману, якого засуджено до довічного ув’язнення за державну зраду.

Відповідний вирок сьогодні, 7 серпня, ухвалив суд, пише Nikcenter.

Згідно матеріалів справи, Геннадій Герман на початку повномасштабного вторгнення вийшов на співпрацю з ворогом та надсилав росіянам інформацію про російських військовополонених, дані про кількість загиблих українських військовослужбовців та цивільних осіб.

Російська сторона за подачі миколаївського експрокурора отримала паролі для проходження блокпостів та інформацію про роботу ДСНС.

Крім того, про результати наслідків від прильотів Геннадій Герман звітував російському пропагандисту Юрію Подоляку. Серед них — знищена казарма морпіхів, в яку окупанти влучили 18 березня 2022 року.

Справа миколаївського прокурора Геннадія Германа

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.