По вулиці Корабелів, 2 у Миколаєві незаконно спиляли два дерева акації. Екоінспекція склала адмінпротоколи.
Про це 18 липня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу
За словами інспекторів, вони притягнули до адміністративної відповідальності винних у цьому осіб за статтею 153 КУпАП. Вони сплатять штрафи в сумі 510 гривень та шкоду — 7100 гривень.
Раніше повідомлялось, що миколаївці просять комунальні служби прибрати по місту сухі дерева та гілки, які створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій. Містяни повідомили про сухі дерева у Корабельному районі, Інгульському районі та центрі Миколаєва.
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По вулиці Корабелів, 2 у Миколаєві незаконно спиляли два дерева акації. Екоінспекція склала адмінпротоколи.
Про це 18 липня повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу
За словами інспекторів, вони притягнули до адміністративної відповідальності винних у цьому осіб за статтею 153 КУпАП. Вони сплатять штрафи в сумі 510 гривень та шкоду — 7100 гривень.
Раніше повідомлялось, що миколаївці просять комунальні служби прибрати по місту сухі дерева та гілки, які створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій. Містяни повідомили про сухі дерева у Корабельному районі, Інгульському районі та центрі Миколаєва.