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У Миколаєві суд відправив на 10 років до в’язниці студента, який за гроші передав інформацію про розташування українських військових.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва

Вказується, що навесні 2023 року 21-річний студент збирав та надсилав росіянам інформацію та координати дислокації підрозділів ЗС України.

«Мова йшла, про навчальні, дитячі медичні заклади та промислові об’єкти», — додали у суді.

За свою роботу чоловік отримав близько 2 тисяч гривень, які йому перерахували на банківський рахунок з тимчасово окупованої території.

У ході розгляду студент не визнав провину в частині наявності корисливих мотивів.

Дослідивши наявні докази суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого доведена повністю. Зважаючи на особу підозрюваного, його мотиви, характер і тяжкість вчиненого ним злочину, суд постановив призначити йому покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 114-2 КК України у виді 10 років позбавлення волі.

Окрім цього, суд постановив конфіскувати в дохід держави оргтехніку та засоби зв’язку, що належать обвинуваченому.

Нагадаємо, що у січні цього рок кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога на Одещині. За даними слідства, зрадником виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.