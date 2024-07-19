Підозрюваниц у залі суду. Фото: Центральний районний суд Миколаєва

У Миколаєві суд продовжив строки тримання під вартою мешканцю Херсонщини, підозрюваному в державній зраді.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, в період окупації Херсонської області, 25-річний мешканець Херсонщини співпрацював з росіянами, та повідомляв їм про місця проживання військовослужбовців ЗС України, учасників АТО.

«Наприкінці квітня 2022 року, разом з військовослужбовцями РФ, підозрюваний, який сам був одягнений в форму зразка ЗС РФ, затримав та посадив в автомобіль, маркований буквою «Z», двох жителів села, де він мешкав раніше. Під час руху, він наносив їм удари, вимагаючи повідомити інформацію про місцезнаходження їх односельця, колишнього учасника АТО. За межами села, він продовжив погрожувати і наносити удари чоловікам, які перебували на колінах з одягненими на голову мішками», — повідомили у суді.

Також вказується, що підозрюваний допомагав російським військам допитувати місцевих мешканців.

У судовому засіданні підозрюваний просив відмовити у задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою. Його захисник підтримав думку свого клієнта. Однак суд постановив продовжити строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, як Центральний суд Миколаєва взяв під варту чотирьох жителів Херсона, яких підозрюють у поширенні інформації про рух та розташування підрозділів Збройних Сил України.

Також Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід мешканцю Херсонської області, який підозрюються у співпраці з окупантами.