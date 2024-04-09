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На Миколаївщині заклади освіти Первомайського району «переплатили» за газ львівській компанії понад 170 тисяч гривень. Гроші повернули через суд.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Зазначається, що наприкінці грудня 2020 року між відділом освіти, культури, спорту та туризму Мигіївської сільської ради Первомайщини та львівською газопостачальною компанією укладено договір про закупівлю природного газу на наступний рік.

Проте до умов договору були внесені зміни та укладено 10 додаткових угод, через які ціна на газ збільшилася, а об’єми постачання скоротилося.

«Вказані порушення вимог законодавства в сфері закупівель під час укладання додаткових угод до договору закупівлі призвели до повного нівелювання результатів торгів та безпідставного отримання суб’єктом господарювання понад 170 тисяч гривень», —йдеться у повдомленні.

У 2023 році Первомайська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом, який наприкінці березня 2024 року господарським судом повністю задоволений. Зараз вживають заходи щодо забезпечення виконання рішення суду.

Нагадаємо, що Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило два тендери на будівництво нової теплової мережі по вулиці Пограничній у Миколаєві.