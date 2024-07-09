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На Миколаївщині судитимуть бухгалтерку медичного закладу Первомайську, яку звинувачують в тому, що вона не перевірила доплати медикам на понад 1,7 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

За даними правоохоронців, обвинувачена з квітня 2020 року по грудень 2021 року не перевірила нарахування додаткових доплат 151 працівнику медичного закладу, унаслідок чого з рахунку медичного закладу витратили понад 1,7 мільйонів гривень.

Стосовно жінки до суду скерували обвинувальний акт за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 КК України). Підозрюваній загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, що колишню головну бухгалтерку апарату виконкому Первомайської міськради засудили до 6 років в’язниці за привласнення бюджетних коштів.