ТЦК не вручатимуть повістки за кордоном / Фото для ілюстрації

Громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свободи.

— ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це виглядає доволі нереальним, — сказав він.

Речник Міноборони пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані, Лазуткін відповів, що обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну.

— Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані, — прим.) в консульських установах, а також через електронний кабінет, — пояснив Дмитро Лазуткін.

Речник сказав, що наразі роблять все можливе, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював у червні.

— Зараз робиться все можливе для того, щоб така можливість була. На етапі активної розробки (електронний кабінет, — прим.). Я практично щодня спілкуюся з людьми, які займаються цим. Там дуже багато питань, і в тому числі, які стосуються технічних рішень, кібербезпеки. Процес йде, талановиті люди залучені до нього. Планується, що запрацює все червні (запрацює електронний кабінет, — прим.), і можна буде завантажити туди інформацію про себе, буде підтягуватися туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, сервіс стане більш зручним для більшої кількості громадян, які вже звикли жити з допомогою смартфона, ноутбука, планшета, — сказав Дмитро Лазуткін.

За його словами, проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене. Натомість впровадження електронного кабінету дозволить якісно здійснювати облік військовозобов’язаних.

— Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім – зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д., — підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.