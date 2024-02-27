Висадка тополь в Миколаєві. 1970-ті роки. Фото з Facebook

Для Миколаєва тополя одне з найбільш підходящих дерев для висадки на проспектах, де високий рівень забрудненості повітря та шум від великої кількості транспорту.

Про це йде мова у матеріалі «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».

Важливу роботу по дослідженню стійкості та пристосованості тих чи інших порід дерев проводять миколаївські школярі з гуртка «Юних екологів» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Керівниця юнацького гуртка та відома на Миколаївщині екологиня Інна Тимченко розповіла, що школярі досліджували умови зростання дерев, а також оцінювали їхні екосистемні послуги. У своїй роботі учні використовували датчик аналізу забруднення повітря дрібнодисперсним пилом, CO2 та прилад, який дозволяє вимірювати PH ґрунту.

Оцінивши пристосованість певних порід дерев, стійкість до буревіїв та екосистемні послуги дерев, діти визначили перелік дерев, які краще всього підходять для Миколаєва, а це: тополя, платан, клен, софора, шовковиця біла. Але разом з тим, кожну породу дерева необхідно саджати в своєму місці.

За словами Інни Тимченко, найкраще спеку витримує тополя біла, яка є природним деревом для нашого регіону. Тополі необхідно саджати якраз на проспектах, де значний рівень шуму та забрудненості повітря. В той же час вона зазначає, якщо правильно обирати посадковий матеріал, проблем з пухом не буде.

«Із тих дерев, які добре витримали посуху — це тополя біла, дерево, яке чомусь не люблять у Миколаєві. Тополі всі зрубують, бо типу це зайве дерево. Але це дерево ідеальне для наших умов. Воно для нас є природним, тобто таким аборигеном. Не інвазійне, не завезене звідкись. Крім того, треба вирощувати правильно саджанці, підбираючи стать, тому що це двостатеві дерева. Обираючи чоловічу стать, яка не утворює пух, який є алергенним. Здорові тополі у нас витримали і буревії. Але тополя довго живе і виростає великою, за нею необхідно доглядати. У нас має бути інвентаризація дерев, кожна тополя має бути позначеною, а її стан — відслідковуватись», — говорить екологиня.

Нагадаємо, що тополі останні роки все частіше потрапляють під вирубку. Тільки за 2022 рік по місту зрубали 1725 дерев. І всі тополі. Найбільш гучним було знесення тополь по проспекту Центральному. Там, від вулиці Бузника до 9-ї Слобідської, зникло 943 дерева.

У 2024 році було складено акти на 982 дерева, які підпадають під знесення. Окрему увагу привертає намір комунальників спиляти 127 дерев лише по одному проспекту Миру. У переліку переважно тополі.

24 лютого 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекту Центрального, посадять нові.