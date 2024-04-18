Цвітіння ріпаку на півдні розпочалося на місяць раніше, фото: ПАЕК

Аномально рання весна і стрімке потепління призвели до швидкої вегетації озимого ріпаку. 5-7 квітня в компанії «ПАЕК» розпочалось його цвітіння. В середині квітня в компанії фіксують цвітіння центрального бутону на всій площі, а це понад 3 тис. га.

Про це написав керівник компанії Юрій Кормишкін на своїй Фейсбук-сторінці.

«Якщо ще в минулому році цвітіння починалось в кінці квітня — на початку травня, то в цьому році цей процес розпочався майже на місяць раніше. Разом з вегетацією рослин, почалось і розповсюдження шкідників. Переглядаємо інсектицидний захист. Якщо по плану у нас було, наприклад, три обробки препаратами, то наразі розглядаємо 5-6 таких заходів захисту від шкідників», — зазначив Юрій Кормишкін.

За його словами, погодні умови на півдні завжди були нестабільні, але рослина сама регулює свій розвиток, пристосовуючись до кліматичних умов. Аграрій переконаний, що для озимого ріпаку такий високий показник температури саме на даній стадії розвитку є стресовим.

Цвітіння ріпаку на півдні розпочалося на місяць раніше, фото: ПАЕК Цвітіння ріпаку на півдні розпочалося на місяць раніше, фото: ПАЕК

«Потрібно розуміти, що як би ми не хотіли, не планували, рослина має свій життєвий цикл і її основна задача в природі викинути насіння для майбутнього зростання, це ми від неї хочемо отримати потенціал. Від кліматичних умов та заходів догляду залежить скільки ми дамо культурі сили та поживності для подальшого розвитку», — додав фахівець.

Він також наголосив, що і до збору врожаю потрібно готуватися раніше. Якщо жнива озимого ріпаку в компанії починали 5-10 липня, то в цьому році потрібно бути готовими на середини червня.

«Яким буде врожай спрогнозувати вкрай складно в таких умовах. Наразі усе залежить від опадів, температури повітря і від того як спрацюють засоби захисту від шкідників. Загроза зниження врожайності через аномально високу температуру і прискорення вегетації рослин є. Але будемо сподіватись на краще», — зауважив Юрій Кормишкін.

Нагадаємо, господарства компанії «СП «ПАЕК» розпочали посівну кампанію соняшнику.