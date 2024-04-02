Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

У вівторок, 2 квітня, у Херсоні перейменували 24 топоніми. Нові назви отримали 16 вулиць, одна площа, один проспект, два проїзди та чотири провулки.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами Романа Мрочко, нові назви обрали за результатами відкритого голосування, яке проводилось на сайті Херсонської МВА з 23 по 29 березня 2024 року. Участь у опитуванні могли взяти всі охочі.

Нові назви 16 вулиць:

вулицю Генерала Видригана перейменували на вулицю Широку;

вулицю Герцена перейменували на вулицю Терентія Якушева;

вулицю Гончарова перейменували на вулицю Федора Вовка;

вулицю Грибоєдова перейменували на вулицю Івана Багряного;

вулицю Державіна перейменували на вулицю Павла Чубинського;

вулицю Достоєвського перейменували на вулицю Михайла Коцюбинського;

вулицю Жуковського перейменували на вулицю Ігоря Сікорського;

вулицю Нестерова перейменували на вулицю Левка Лук’яненка;

вулицю Огарьова перейменували на вулицю Леся Курбаса;

вулицю Серафимовича перейменували на вулицю Ганни Барвінок;

вулицю Сурикова перейменували на вулицю Олександра Бережного;

вулицюТургенєва перейменували на вулицю Олени Пчілки;

вулицю Фонвізіна перейменували на вулицю Євгена Яковенка;

вулицю Ціолковського перейменували на вулицю Юрія Кондратюка;

вулицю Малиновського перейменували на вулицю Скіфську;

вулицю Василевського перейменували на вулицю Херсонських льотчиків;

Також перейменували одну площу, один проспект, два проїзди та чотири провулки:

площу Івана Мозгового перейменували на площу Університетську;

проїзд Добролюбова перейменували на проїзд Гната Хоткевича;

проспект Кутузова перейменували на проспект Романа Шухевича;

проїзд Крилова перейменували на проїзд Леоніда Глібова;

провулок Станіславського перейменували на провулок Отамана Сірка;

провулок Левітана перейменували на провулок Поліни Райко;

провулок Лермонтова перейменували на провулок Михайла Брайчевського;

провулок Шишкіна перейменували на провулок Братів Бурлюків.

Голова Херсонської МВА уточнив, що розпорядження на перейменування топонімів вже підписане.

«Дякуємо всім, хто долучився до прийняття важливих для життя громади рішень!», — додав Роман Мрочко.

Нагадаємо, що раніше «НикВести» пояснили хто, як та чому перейменовує вулиці Миколаєва.