У вівторок, 2 квітня, у Херсоні перейменували 24 топоніми. Нові назви отримали 16 вулиць, одна площа, один проспект, два проїзди та чотири провулки.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За словами Романа Мрочко, нові назви обрали за результатами відкритого голосування, яке проводилось на сайті Херсонської МВА з 23 по 29 березня 2024 року. Участь у опитуванні могли взяти всі охочі.
Нові назви 16 вулиць:
Також перейменували одну площу, один проспект, два проїзди та чотири провулки:
Голова Херсонської МВА уточнив, що розпорядження на перейменування топонімів вже підписане.
«Дякуємо всім, хто долучився до прийняття важливих для життя громади рішень!», — додав Роман Мрочко.
Нагадаємо, що раніше «НикВести» пояснили хто, як та чому перейменовує вулиці Миколаєва.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
У вівторок, 2 квітня, у Херсоні перейменували 24 топоніми. Нові назви отримали 16 вулиць, одна площа, один проспект, два проїзди та чотири провулки.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За словами Романа Мрочко, нові назви обрали за результатами відкритого голосування, яке проводилось на сайті Херсонської МВА з 23 по 29 березня 2024 року. Участь у опитуванні могли взяти всі охочі.
Нові назви 16 вулиць:
Також перейменували одну площу, один проспект, два проїзди та чотири провулки:
Голова Херсонської МВА уточнив, що розпорядження на перейменування топонімів вже підписане.
«Дякуємо всім, хто долучився до прийняття важливих для життя громади рішень!», — додав Роман Мрочко.
Нагадаємо, що раніше «НикВести» пояснили хто, як та чому перейменовує вулиці Миколаєва.