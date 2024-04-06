Мешканці Матвіївки звернулися до влади Миколаєва з проханням відремонтувати дитячий майданчик, який знесло вибуховою хвилею під час обстрілу.

Про це написала жителька мікрорайону Катрина Ангелова у Контакт-центрі Миколаївської міськради.

Вона розповіла, що місцеві мешканці намагаються охороняти залишки майданчика, однак з кожним днем їх стає все менше. Жінка також зазначила, що у мікрорайоні майже немає місць, де діти можуть гратися.

Залишки майданчика у Матвіївці. Фото: Катрина Ангелова/Facebook Залишки майданчика у Матвіївці. Фото: Катрина Ангелова/Facebook

«Матвіївка, вулиця Матвіївська 53, вибухом знесло майданчик, місцеві жителі охороняють залишки, але з кожним днем їх все менше, прошу відремонтувати, у нас дітей дуже багато, а місць для гри практично немає. З повагою, жителі Матвіївки», — звернулася до влади жінки.

Стан дитячих майданчиків у Миколаєві

Нагадаємо, минулого року Комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Загалом у Миколаєві із 998 дитячих та спортивних майданчиків тільки 461 переданий на баланс КП «ДЄЗ «Пілот», яке займається ремонтом та благоустроєм. За більшістю майданчиків немає кому доглядати.

Зазначимо, що мешканці миколаєва багато разів скаржились на занедбані дитячі майданчики у різних районах:

Так, у Миколаєві по вулиці Китобоїв, 2а розташований занедбаний дитячий майданчик, який потребує негайного ремонту. Територія навколо також недоглянута та заросла травою.

Мешканці Миколаєва просять привести до ладу занедбаний дитячий майданчик в Інгульському районі.

Також миколаївець поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Наприкінці липня дитячий майданчик огородили обмежувальною стрічкою. У дитячому містечку «Казка» ще не можуть назвати точну дату, коли буде відновлено поламаний дитячий майданчик.

Також повідомлялося, що дитячий майданчик у миколаївському містечку «Казка», на аварійний стан якого скаржилися містяни, а адміністрація назвала «цілком безпечним», огородили обмежувальною стрічкою.

А у Центральному районі дитина впала разом з гойдалкою.