У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, із 29 липня до 2 серпня народилося 43 дитини.
У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 20 дівчат і 23 хлопчики.
«Щиро вітаємо родини та бажаємо малюкам щасливого дитинства!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 29 липня, 160 дітей пільгової категорії з Миколаєва вирушили на 14-денний відпочинок до Львівської області.
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У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, із 29 липня до 2 серпня народилося 43 дитини.
У Миколаївській міській раді повідомили, що на світ з’явилися 20 дівчат і 23 хлопчики.
«Щиро вітаємо родини та бажаємо малюкам щасливого дитинства!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 29 липня, 160 дітей пільгової категорії з Миколаєва вирушили на 14-денний відпочинок до Львівської області.