Облаштування велодоріжок по вулиці Соборній. Фото: «НикВести»

У Миколаєві, 22 липня, розпочали нанесення розмітки для велодоріжок та встановлення делініаторів для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.

Роботи проводяться по вулиці Соборній від проспекту Центрального до Обласного палацу культури з правої сторони руху автотранспорту.

Про це повідомляє Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва

Зазначається, що на підставі розробленої та затвердженої в Управлінні патрульної поліції схеми організації дорожнього руху, на дорозі будуть встановлені гумові пристрої — делініатори, які допоможуть розмежувати смугу для руху велосипедистів та захистити їх від транспортного потоку.

Облаштування велодоріжок по вулиці Соборній. Фото: «НикВести»

Раніше зазначалось, що у Миколаєві, 22 липня, встановлюватимуть захисні пристрої біля велосипедної доріжки по вулиці Соборній. Водіїв просять бути обачними.

Також, у Миколаєві планують створити новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 км.