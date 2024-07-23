У Миколаєві, 22 липня, розпочали нанесення розмітки для велодоріжок та встановлення делініаторів для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.
Роботи проводяться по вулиці Соборній від проспекту Центрального до Обласного палацу культури з правої сторони руху автотранспорту.
Про це повідомляє Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва
Зазначається, що на підставі розробленої та затвердженої в Управлінні патрульної поліції схеми організації дорожнього руху, на дорозі будуть встановлені гумові пристрої — делініатори, які допоможуть розмежувати смугу для руху велосипедистів та захистити їх від транспортного потоку.
Раніше зазначалось, що у Миколаєві, 22 липня, встановлюватимуть захисні пристрої біля велосипедної доріжки по вулиці Соборній. Водіїв просять бути обачними.
Також, у Миколаєві планують створити новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 км.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У Миколаєві, 22 липня, розпочали нанесення розмітки для велодоріжок та встановлення делініаторів для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.
Роботи проводяться по вулиці Соборній від проспекту Центрального до Обласного палацу культури з правої сторони руху автотранспорту.
Про це повідомляє Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва
Зазначається, що на підставі розробленої та затвердженої в Управлінні патрульної поліції схеми організації дорожнього руху, на дорозі будуть встановлені гумові пристрої — делініатори, які допоможуть розмежувати смугу для руху велосипедистів та захистити їх від транспортного потоку.
Раніше зазначалось, що у Миколаєві, 22 липня, встановлюватимуть захисні пристрої біля велосипедної доріжки по вулиці Соборній. Водіїв просять бути обачними.
Також, у Миколаєві планують створити новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 км.