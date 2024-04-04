У Миколаєві судитимуть місцевого за збір шпигунської інформації для РФ / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві судитимуть 34-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у зборі розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення він виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію РФ, після чого був дистанційно завербований російськими спецслужбами. Повернувшись в Україну у березні цього року, він намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ. Розвіддані чоловік передавав у вигляді відміток на карті місцевості та графічних координат,

Раніше СБУ повідомляла, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина 3 статті 114-2 КК України).

Наразі російський агент перебуває під вартою. Йому загрожує покарання — позбавлення волі до 12 років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У Миколаєві судитимуть місцевого за збір шпигунської інформації для РФ / Фото: СБУ У Миколаєві судитимуть місцевого за збір шпигунської інформації для РФ / Фото: СБУ У Миколаєві судитимуть місцевого за збір шпигунської інформації для РФ / Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох жінок з Херсонщини, підозрюваних в організації незаконного референдуму РФ, який відбувся під час окупації правобережної Херсонщини. Одну з них спіймали у Миколаєві.