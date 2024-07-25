Стовбури вирублених дерев, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві спостерігається значне зменшення вологості, викликане скороченням зелених насаджень та змінами клімату. Згідно зі супутниковими знімками LANDSAT, відмінності в рівні вологості між 2001 і 2024 роками свідчать про посушливий тренд у регіоні.

Це підтверджують результати дослідження, представлені на аналітичному звіті, проведеному Анастасією Скок співзасновницею ГО SaveDnipro, пишуть «НикВести».

Результати дослідження за базою даних ступеню вологості в регіоні демонструють поступове осушення регіону, підвищення середньорічної температури у місті та обмежене використання води для догляду за зеленими зонами міста.

На знімках, представлених під час звіту, видно велику різницю між ситуацією у 2001 і 2024 роках. Згідно з даними супутникового моніторингу, у 2001 році місто мало значну кількість зелених насаджень та відкритих водойм (блакитне, жовте), що забезпечувало накопичення вологи та прохолоду. У 2024 році, ситуація кардинально змінилася: кількість зелених зон зменшилася, а відкриті водойми, які раніше були помітні на супутникових знімках, майже зникли. Зміна ступеню вологості в регіоні за супутниковими знімками LANDSAT. Скриншот зі звіту ГО SaveDnipro.

— Ми взяли виділи з супутникового каталогу LANDSAT. Зліва від вас ви бачите картинку за 2001 рік, справа ви бачите картинку 2024 рік. Ви бачите, що тут різниця майже у 23 роки. Але мені стало цікаво, як це виглядає в принципі у місті, чи відчуваєте ви те, що у вас в місті спостерігається посушливий тренд? Яка градація, жовте, зелене та блакитне — це по супутнику називається коефіцієнт зволоження територій. Що це значить? Аналізуючи супутникові знімки у 2001 році, бачимо, що деякі зони високої вологості відповідають лініям щільної висадки міських дерев, що акумулюють вологу навколо себе та покращують мікроклімат. Тобто, в місті було більш прохолодно, рослини, газони, все росло. Маленькі блакитні точки — це відкриті водойми, не глибокі, десь ставочок, десь там якийсь вихід річки чи ще щось. Тобто, ми бачимо у 2001 році, що вздовж вулиць було досить зволожено, було прохолодно, оцей коефіцієнт вологості був суттєвий. А тепер у 2024 році я не бачу, жодної відкритої водойми більш менш значної площі у Миколаєві, — розповідає Анастасія Скок.

Важливою зміною, що спостерігається на мапі, є значне звуження русла Бузького лиману. Причина цього полягає у зміні клімату в регіоні з помірного до більш посушливого. З роками у майбутньому спостерігатиметься подальше звуження гирла, а також обміління лиману. Вона підкреслила, що тенденція до посушливості, характерна для південних регіонів, таких як Крим, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Одеська області, з кожним роком стає більш вираженою.

— Більш як за 20 років традиційно посушливий клімат південного регіону отримав своє: Миколаїв має недостатні запаси прісної питної води в перерахунку на одного мешканця. Насправді Миколаїв вважається другим з кінця у забезпеченості питною водою обласним центром. Перед вами тільки Херсон, але в Херсоні, за рахунок ще й окупованих територій, зараз проводити більш-менш нормальну оцінку неможливо. І ми виділяємо, як Миколаїв, обласний центр, який найменше забезпечений питною водою, — зауважила вона.

Вона запропонувала заходи для покращення ситуації, зокрема, догляд за існуючими зеленими насадженнями вздовж доріг.

— Бачимо, що дійсно за рахунок зміни клімату та тренду на посушливість у південних регіонах, бачимо суттєве зменшення коефіцієнту вологості, який рахує супутник. Ми бачимо, що одним з рішень, яке може бути для того, щоб подолати цю проблему, зараз 24 рік, а що буде в 30-му, це доглядати за рослинністю, яка тут Миколаєві є вздовж доріг, — сказала Анастасія Скок.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Нагадаємо, екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

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