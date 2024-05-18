Для оновлення даних у ТЦК довідка про несудимість не потрібна / Ілюстративне фото

Для взяття на військових облік чи оновлення даних у ТЦК не вимагається довідка про несудимість.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

Там зазначили, що через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується.

«Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів», — зазначили у МВС.

Нагадаємо, що громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет.

Також Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Уряд вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дозволивши їм працювати цілодобово.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.