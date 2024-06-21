Будівля Миколаївської міської ради. Фото: «НикВести»

У Миколаєві створять робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Відповідне розпорядження міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича опубліковане на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Згідно з документом робоча група повинна до 15 серпня цього року проводити оцінку корупційних ризиків та розробити план їхньої мінімізації. Головою групи назначили виконуючого обовʼязки директора департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції Миколаївської міськради Віталія Ярошенка.

Склад робочої групи. Скриншот з сайту Миколаївської міськради Склад робочої групи. Скриншот з сайту Миколаївської міськради

За оцінкою корупційних ризиків робоча група повинна розробити План доброчесності міськради.

Контроль за виконанням міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич залишив за собою.

Нагадаємо, що у Миколаїв співпрацює з Антикорупційною ініціативою ЄС, яка першочергово була покликала допомогти місту стати взірцем підзвітної відбудови.

Разом з тим зазначимо, що Миколаївська область увійшла в перелік регіонів, де після перевірок декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції, було виявлено найбільшу кількість ознак порушень. Мова йде про 19 мільйонів гривень.