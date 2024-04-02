Встановлені бокси з пакетами. Фото: КП "Миколаївські парки"

У Миколаївському парку «Ліски» комунальники намагаються спонукати містян прибирати за своїми домашніми улюбленцями.

Як повідомляють на комунальному підприємстві «Миколаївські парки», для цього у парку встановлені бокси з пакетами.

Спеціальні бокси розмістили на перехресті основних частин парку.

«Прибирати за своїм чотирилапим другом це ок! На території парку «Ліски» встановлені бокси з пакетами, для зручного та швидкого прибирання за своїми чотирилапими друзями. Маємо надію, таке нововведення буде в пригоді для наших відвідувачів, і вони охоче ним скористаються», — зазначають «Миколаївські парки».

Встановлені бокси з пакетами. Фото: КП "Миколаївські парки" Встановлені бокси з пакетами. Фото: КП "Миколаївські парки"

Нагадаємо, що організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом з Укрзалізницею переглянуть та оновлять правила перевезення тварин у поїздах.