Гергей Гуяш / Фото: Угорські ЗМІ

Уряд Угорщини заявив, що Україна нібито поставила Будапешт у «безвихідну ситуацію», зупинивши транзит російської нафти компанії «Лукойл».

Про це сказав керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуяш, інформує Telex.

За його словами, блокуванням постачання сирої нафти Україна шантажує Угорщину та Словаччину. Він вважає, що якщо ситуація не зміниться, можливий дефіцит палива в країні.

«Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення», — зазначив Гергей Гуяш.

Він стверджує, що в інтересах Угорщини, щоб Україна відновила початкову ситуацію.

Він вважає, що Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію» та нагадав, що Будапешт допомагає Києву з постачанням електроенергії й надає притулок українським біженцям. Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати це для шантажу України.

Нагадаємо, експорт сирої нафти з Росії за один тиждень впав до рекордно низького рівня з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.