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Україна і Норвегія планують продовжити безвіз на транзитні перевезення українськими перевізниками до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію «транспортного безвізу» на триваліший термін.

«Наша мета та завдання — забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн. Наразі ми домовились з Норвегією про продовження попередньої угоди, розраховуємо що незабаром термін «транспортного безвізу» буде пролонгований», — говорить заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки, зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, що україна підписала «транспортний безвіз» із Норвегією 30 серпня 3023 року. Його дія закінчилася 30 червня 2024 року.

Українським перевізникам також доступний «транспортний безвіз» із 37 державами, включно з країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Мінінфраструктури вдалося домовитися про лібералізацію вантажних перевезень іще з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив ще на один рік безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії.