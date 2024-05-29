В Україні відкрили третій табір для військовополонених. Фото для ілюстрації

В Україні відкрили новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених. Туди вже відправили перших полонених росіян.

Про це повідомляє державний проєкт «Хочу жить».

Як зазначає пресслужба проєкту, новий табір відкрили через велику кількість росіян, які здалися в полон, а також через те, що Російська Федерація блокує обміни військовополоненими.

Зокрема, у «Центрі-3» росіяни зможуть працювати, займатися спортом і дозвіллям. У закладі обладнано спеціальні місця для приготування їжі, відпочинку та спілкування з психологами. На території табору також є церква, куди можуть ходити полонені.

«Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу», — йдеться в повідомленні.

Відтак в Україні діє три табори для військовополонених: «Захід 1» – у Львівській області, «Захід 2» – на Вінниччині та «Центр 3» – у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що 12 травня у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.